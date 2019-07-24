没通知病人并发症遭罚10万 三司改判医生无罪

（早报讯）医生没有通知病人打针后可能出现的并发症，被重罚10万元，三司特别庭认为，不是每个违反医疗标准的行为必然构成专业失当行为，推翻纪律审裁庭的裁决，判他无罪。

鹰阁医药中心的Alpha Joints & Orthopaedics诊所担任骨外科专科医生的林联安医生被指在2014年10月27日为一名女病患注射可的松（cortisone），纾解疼痛和消炎之前，没有提前通知她相关风险和并发症等，导致病患无法对自己的治疗做出知情选择。

新加坡医药理事会指他违反纪律，展开纪律审裁庭，林联安医生认罪后遭重罚10万元，引起本地医疗界人员哗然。医药理事会今年5月向三司特别庭提出复审，要求减刑至罚款不超过2万元。

三司特别庭今午（24日）发表裁决，完全推翻纪律审裁庭的裁决，判他无罪。

根据控辩双方同意的案情，林联安当天为女病患进行核磁共振成像扫描，之后让她选择戴上手腕固定护具和服用药物，或注射可的松、戴上护具和服药。

但他没有通知病患，注射可的松或导致更严重的发炎和红肿情况、皮肤萎缩、皮肤脱色、皮下脂肪萎缩和肌腱破裂等并发症，就把药物注入她的左手腕。

结果，病患在打针两小时后，皮肤就变得红肿疼痛，开始脱色，脂肪和肌肉细胞萎缩至皮肤“薄如纸张”，于2016年1月11日通过法定声明的方式投诉林联安。

三司特别庭在裁决中指出，不是每个违反医疗标准的行为都必然构成专业失当行为，行为必须是刻意的，或造成严重疏忽，并且展现医疗人员滥用权利。

三司特别庭强调，此决定并没有受外来观点影响。

由于事情曝光后逾6300人力挺医生，发起请愿希望卫生部长阐明政府在这方面的立场。

三司特别庭因此强调，这不是在医学界作出强烈抗议后而作出的决定。

三司指出，不管外界的回应多么强烈，法院是不会被易被这些外来的观点而动摇，因为法院受制于法治，而不是人群的统治。