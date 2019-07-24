尚穆根：已有共识修订《维持宗教和谐法令》

（早报讯）我国政府已经与不同宗教领袖及团体，就《维持宗教和谐法令》的修订进行广泛的讨论。所有主要宗教派别、团体和组织，已经就法令修订的大致方向取得共识。

内政部长兼律政部长尚穆根周三（24日）下午出席李光耀公共政策学院政策研究所和内政部联办的宗教、极端主义和认同感政治研讨会时，透露以上消息。

不过，尚穆根表示这个法令的修订也会在民间进行充分的讨论。

他指出，该法令30年前制定时，为了确保人们都能够了解并接受这个法令，政府曾经花了不少时间进行讨论，还就此发表过《维持宗教和谐白皮书》。

尚穆根说，人民也是这个法令的利益相关者，因此需要取得大家的共识，然后在国会进行讨论。

他也说：“我们看着本区域以及世界局势的趋势，（法案的修订）是非常必要的，我们得跟上时代的脚步。”

根据尚穆根在研讨会对话环节中的陈述，法令修订的其中一个主要内容是惩罚发表贬损其他宗教言论者。“在这个资讯时代，我们一定要有能够有效处理的办法。”

《维持宗教和谐法令》制定于1990年，并于1992年生效，至今未被援引。

今年2月，国会拨款委员会表论内政部开支预算时，尚穆根曾透露政府将检讨《维持宗教和谐法令》，以维护宗教和政治分离的理念。