王瑞杰：第四代领导须与选民建立新的信任关系

（早报讯）人民行动党政府与国人之间的深厚信任，是过去60年辛苦积攒的。第四代领导班子必须在下一个建国阶段，继续加深这份信任，与时并进地更新领导风格，与选民建立新的信任关系。

行动党第一助理秘书长、副总理兼财政部长王瑞杰今晚（7月24日）在行动党政策论坛15周年庆祝晚宴上，指出这点。

他说：“行动党党工为三代行动党秘书长及其团队提供支持，以实现他们对新加坡的愿景。这就是过去60年来，行动党政府与国人之间得以建立深厚信任的方式。”

尽管有着这份深厚信任，但王瑞杰指出，一旦变得大意或自满，行动党将很容易丧失这份信任。尤其是在如今充满变数和变幻莫测的世界里，许多成熟社会都面对着人民感到失望不满的浪潮。

他举例说，英国人在脱欧公投结束三年后，仍在探讨国家的未来。而香港尽管撤回了《逃犯条例》，局势依然紧张。

王瑞杰强调，人民与领导人之间的信任不可被继承。在本地政治竞争越来越激烈的背景下，第四代领导人必须能够与时并进地更新领导风格，与选民建立新的信任关系。

王瑞杰也意识到，如今的国人，相较于前几代人，更为多元化，并希望政府能够迎合这些多元需求和志向。

在下一个建国阶段，第四代领导人承诺将善用国人的多元优势，以新的方式与他们合作，推动新加坡前进。”

但他指出，所谓合作，不只是贡献反馈或想法，而是将想法和建议加以贯彻，以落实他们。

王瑞杰说：“通过更好地与国人合作，我们将加深信任。我们欢迎所有团体和个人一同加入其中。我们未必能每时每刻对每个课题有同样的想法，但只要我们以新加坡的利益为先，就能够携手努力。”