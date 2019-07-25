教育部宣布小六会考和中学分配制度改革更多细节

（早报讯）小学离校考试改革后年落实，今年小学四年级生将是首批采用新的小六会考积分等级制的学生，教育部公布更多相关细节，协助学生和家长年底选择普通水平或基础水平科目，以及是否选修高级母语时，做出适当选择。

教育部三年前宣布从2021年起，小六会考以“分八级”的积分等级制（Achievement Level），取代目前的总积分（T-score）制。从2020年小五生开始，学校发给小五和小六生的学校考试成绩单将呈现学生各科的积分等级，让学生与家长熟悉新的积分等级制。

各小学每年年底根据小四生年终考试成绩，建议他们升上小五时按各自学习进度，选修普通（ Standard）或难度较低的基础（Foundation）水平的科目，以及是否适合修读高级母语。教育部在最新公布的细节中，进一步说明基础水平科目的成绩等级，如何对应新的小六会考积分等级制，供年底须决定科目组合小四生及家长参考。

基础水平科目的成绩等级将从目前五个减至三个。在为学生分配中学学额时，教育部会将基础科目三个成绩等级，转换成积分等级制下的AL6至AL8。

教育部也宣布中学高级母语选修条件，供考虑是否要在小五修读高级母语的小四生和家长参考。在新的积分等级制下，选修中学高级母语得条件是，小六会考四个科目总成绩须8分或更佳，或总成绩介于9至14分，并且在母语科考取AL1或AL2等级，或高级母语科考特优或优。

另一方面，教育部将在2021年上半年，提供各所中学以积分等级计算的截分点，帮助家长和学生选中学时做出知情的选择。这些截分点将根据2020年中学分配活动结果推算。