资信媒体局同特殊学校推出数码科技课程

（早报讯）资讯通信媒体发展局将同四所特殊学校合作把基本数码技能培训纳入课程内容，协助学生掌握相关知识，得以利用数码科技改善生活。

通讯及新闻部长易华仁今早（26日）为资信媒体局今年的数码共享节主持开幕时，宣布上述消息。

他说，数码科技迅速改变社会各个层面运作的当儿，也为人们带来便利及效率，而政府须同社会不同群体合作，才能确保所有人能受惠。

“我们社会还有很多群体没能享受到数码科技可带来的益处，这可能是因为他们不熟悉，或受局限没能接触到这类科技。所以，我们所有人都肩负推广科技应用的责任，尤其应确保较弱势的群体也能跟得上使用这类科技的脚步。”

资信媒体局同特别需求者协会旗下的立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）及东陵学校（APSN Tanglin School）、恩园学校（Grace Orchard School）以及慈光学校（Metta School）联合推出的基本数码技能课程，主要面向13岁到2 0岁，有轻微智力障碍或自闭症的青年。

超过700名学生预计将在明年底前参加课程，他们主要得以学习如何使用电子付费系统、政府服务网站以及用电邮或同步简讯传达应用与别人沟通等。

另一方面，资信媒体局也同特别需求者协会联合制作穿插数码知识的益智电子游戏，借此教导有特殊需求者设置安全网上密码的重要、如何分辨假信息及应对网络霸凌等。

资信媒体局的数码共享节今天起一连三天在巴耶利峇终身学习学院举行，活动设有多个展览及服务站，让低收入家庭、年长者及特殊需求者得以了解如何开始使用各种数码科技，以便改善生活。