踩坏“鹦鹉叔”拐杖 前高级警曹长判监

（早报讯）在四马路观音堂前踩坏“鹦鹉叔”曾国原拐杖，前高级警曹长今早（7月26日）被判坐牢四个月又两周。他不满刑罚，决定上诉。

46岁的前高级警曹长谢进平（译音）面对三项罪名，包括一项恶作剧及两项提供假资料的罪名。

被告原本不认罪，但案子经审讯后，被告昨天却在法官做出裁决的前一刻承认恶作剧罪名。

他在2016年10月31日，调查在四马路观音堂前“卖纸巾”乞讨的“鹦鹉叔”曾国原时，在同事及公众面前踩坏曾国原价值28元的拐杖，并且在事后遭调查时提供假资料。

控方认为，被告身为资深警员，却毫不犹豫就对他的后辈们撒谎，做了非常坏的榜样。主控官指出，被告的行为不但严重影响我国警察部队声誉，而且还诋毁我国司法。

主控官说，被告在事发两周后才承认撒谎，浪费了不少警力物力，而他由始至终知道自己在提供假资料。

代表律师求情时表示，被告中风后长期接受治疗，并且在警队效劳长达25年，尽心尽力为国家付出，自己生病了都不知道。

律师认为，被告这次犯案只是一时冲动，不会有重犯的可能，而且他愿意赔偿损失，希望法官从轻发落。

法官下判时指出，被告身为资深的警员却做出这种行为，罪行非常严重，因此同意控方的立场下判。

听闻判决后，被告通过代表律师表示要上诉，目前以1万5000元保释在外。