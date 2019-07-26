武吉巴督组屋火患 四岁童机智唤母逃命

（早报讯）武吉巴督一组屋单位疑电路板过热起火，四岁男童闻到烟味大叫惊动了母亲，母子俩惊慌夺门而出，10户人家紧急疏散。

这起火患发生在昨午（7月25日）12时55分左右，地点在武吉巴督31街第366座双层公寓式组屋10楼一单位。

《联合晚报》接获读者通知后赶往现场，火势已被扑灭，只见民防人员正封锁现场进行调查，男屋主则在失火单位外接受警方问话。

屋主洪先生（38岁，经理）受访时说，单位内住着他、妻儿和两名房客，事发时他和房客皆在外工作，只有妻子和四岁儿子在家。

“我儿子在客厅闻到烟味后，跑去查看，结果发现储藏室冒出阵阵浓烟，吓得大叫惊动了妈妈，两个人立刻跑出门，躲到邻居家。”

洪先生说，火势是由储藏室里的一个电路板引起的，他们一家九年前搬来后已更换新的电路板，不清楚为何突然着火。

住事发单位楼上的何女士说，当时她听见楼下传来“噼噼啪啪”的声响，跑下楼后发现该单位的大门已经燃起大火，浓烟不断往上窜，隔壁一名男邻居试图救火，结果因热气突然扑面而来，吓得后退，其他居民赶忙拨电民防部队求助。

民防部队受询时证实接获通报，火患涉及储藏室内的物品。民防人员用一支水柱扑灭火势，并疏散失火单位内的两名住户以及10楼、11楼共十名居民。

事故没有造成伤亡，起火原因还在调查中。