强逼顾客消费 消协列五美容“黑店”

（早报讯）新加坡消费者协会（CASE）将本地五家美容业者列入“黑店”，指其用侵略性的销售策略，逼顾客消费。

CASE今日（7月26日）发文告，提醒消费者注意美容行业侵略性的销售策略。

文告指，去年CASE共获1829起针对美容行业的投诉。其中344起是关于美容业者使用侵略性销售策略，给顾客带来压力，不得不消费。相比2017年，去年的投诉增加了18%。

CASE针对顾客的投诉，向被投诉的美容业者发警告信。警告信中，CASE提醒业主他们被投诉的次数，以及他们在保护消费者公平交易法（CPFTA）下的义务。

在CPFTA法令下，他们不得给顾客施压，强迫顾客消费。CASE也和愿意停止不公平交易的商家签署自愿遵守协议（Voluntary Compliance Agreements，VCA）。

然而，尽管已采取行动，CASE仍接到关于Ecoin、Joyre、Nail Palace、Salon One Beauty和Tokyo Bust这五个美容品牌侵略性销售的投诉。

CASE严厉反对恶劣推销的行为，并打算与这些商家接洽，和他们签署VCA。CASE也将密切监督和他们签署VCA的商家，若违反规定，CASE将转介新加坡竞争与消费者委员会，以CPFTA法令对他们进行调查。

CASE提醒消费者若遇到具有恶劣行为的商家，可联系CASE寻求帮助。

消费者在拒绝侵略性销售策略时，要礼貌但坚定。

CASE给消费者提供了消费贴士，提醒顾客光顾有消协保证标志（CaseTrust）的美容商家。这些商家给顾客五天内退款的权利，也会提供无压力的疗程服务，因为他们不允许在服务过程中进行推销。

此外，顾客有权拒绝和离开。CASE提醒顾客礼貌但坚定地拒绝侵略性销售，并可在禁止被离开时报警。

顾客也应在购买美容疗程和配套前咨询医生的意见。