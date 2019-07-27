12种医疗津贴10月起调低收入门槛

（早报讯）包括终身健保津贴和社保援助计划（CHAS）在内的12种医疗津贴计划收入门槛从10月起调低，超过36万5000人将在无须申请的情况下，自动在看病、支付保费时或申请资助时获得更多津贴。

目前，我国主要的医疗津贴计划都是以家庭人均月入（Per Capita Household Income）作为评估资格，也就是住在同个地址的所有家人收入，除以家庭人数，人均收入越低，可获得的津贴就越高。

卫生部今早宣布，12种津贴计划的收入顶限都将从10月起调高，增幅介于100元至300元，也就是说，原本收入“太高”，无法获得津贴的国人，现在也能受益。

这些资助计划包括：终身健保（MediShield Life）保费津贴、2020年才推出的终身护保（ CareShield Life）保费津贴、综合诊疗所药物津贴、公共医院专科诊所服务和药物津贴、社保援助计划（ Community Health Assist Scheme）计划津贴、一些中长期护理服务津贴如疗养院和洗肾服务、乐龄助行基金（Senior's Mobility and Enabling Fund）、暂时性乐龄残疾援助计划（简称IDAPE）与女佣雇主补贴（Foreign Domestic Worker Grant）。

卫生部估计，收入门槛调低后，将有36万5000人能获得更多津贴。这些国人无须提出申请，而是由提供服务或发放津贴机构自动计算，如果是CHAS卡持有者因为门槛调低而能够获得津贴更高的卡，他们将在10月自动获得新卡。