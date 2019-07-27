第二通道四车连环撞 狮城宝马直插厂巴底下

（早报讯）新马第二通道昨晚发生严重车祸，一辆货车和电单车突然在马路中央相撞，后方的厂巴为了避开突然右转，让原本行驶在右边车道的狮城宝马刹车不及撞上，酿四车连环撞车祸。

事故发生在昨天（26日）晚上10时35分左右，地点是新马第二通道快速公路通往柔佛乐高乐园、靠近振林山（Gelang Patah）出口处之前的路段。

涉事的车辆包括一辆新加坡注册的白色宝马汽车、一辆白色丰田小货车、一辆蓝色的厂巴以及一辆电单车。

不愿透露名字的目击者蔡女士（30岁，经理）接受《联合晚报》访问时说，她当天要到马国探亲，刚好路经上述地点。

她说：“当时那条路严重塞车45分钟，我便查看新山路况交通WhatsApp的群组，很多车主在群组里说前方路段发生车祸。”据目击者在群组留言称，当时一辆小货车不知何故与电单车在中间车道相撞，行驶在后方的厂巴为了避开，就突然右转，导致原本开在右边车道的宝马，刹车不及撞上厂巴车尾。

电单车卷入巴士车底，零件散落一地。（取自面簿）

根据车祸现场照片，白色的车头和厂巴右边车尾事后都有损毁，而电单车也被卡在巴士车底处，多个零件和碎片散落在地上。

由于路段严重阻塞，蔡女士称群组有人留言指事发后，救护车一度“卡”在后方车龙，幸有热心人士帮忙指挥交通，让救护车及时抵达现场。

一名李姓目击者上载一则视频到面簿，视频中可见两名印度男子躺在路边，头部流血，但不确定他们是骑士还是司机。

路人纷纷上前，在这两名男子的身边安抚他们，一直等待救护车前来施救。