隐瞒爱之病频嫖妓还开淫窟 前警员监19月罚2500

（早报讯）感染爱之病的一名前警察竟隐瞒病情，找上妓女一嫖再嫖，还转租公寓当淫窟，被判坐牢19个月及罚款2500元。

被告是一名52岁的男子，他在案发时是一名保安人员，曾经当过警察。他面对11项控状，控方以其中两项触犯妇女宪章的罪名提控，他昨天（26日）认罪后判刑。

由于被告患有爱之病，法官谕令媒体不得报道任何可能泄露涉案人士的资料，包括被告以及妓女们的身份。

庭上揭露，被告早在2003年就怀疑自己在泰国染上爱之病，直到2008年才确诊。当时，社工通知他与任何人性交之前，必须告知病情并得到同意，包括口交。

但是，他在前年4月电邮卫生部，说自己有爱之病，并且与一名妓女性交时，保险套破了，要卫生部调查并将妓女遣送回国。

卫生部展开调查，发现被告在前年1月在网络上看到该名妓女的广告，在没有告知自己是爱之病患的情况下，在1月及7月之间与她性交四次。

除此之外，他在前年1月14日，帮女朋友在芽笼一带租了公寓，月租1700元。但是，女朋友不久后失去踪影，他因为缺钱想要退租却又支付不起违约金，因此想将单位转租给人。

同年6月，另一名妓女在微信上见到被告的广告，向他询问租房情况。他将公寓的房间租给她后，得知她是一名妓女，同样是隐瞒病情，与她发生两次关系。

调查显示，他在6月22日以及7月11日之间，将公寓前后租给了三名妓女，包括与他发生关系的两名妓女，每日收80元的租金，一共收了2500元。

代表律师指被告并没有从中获利，2500元用来偿还租金和水电费。