国大“最成功筹款”拥95亿储备金惹议

（早报讯）在去年捐款排行榜上名列前茅的新加坡国立大学，与另两所也在排行榜上的大学因为拥有数十亿储备金，结果引发争议。

《海峡时报星期刊》上星期天（7月28日）报道，作为最成功筹款机构的国大，坐拥95亿储备金，在2018年3月底结束的财政年度中，共收到2亿2700万的捐款，而投资收入也高达6亿2000元。

分别排名第四和第九的南洋理工大学（NTU）和新加坡科技设计大学（SUTD），也分别拥有37亿和12亿储备金。

这两所大学收到的捐款和投资收入，分别是5000万和1亿4900元，以及2700万和6600万元。其余在名单上的包括新造教会、国家福利理事会慈善基金、城市丰收教会、观音堂佛祖庙等。

报道出街后，一个社工读者魏辰德（译音，45岁）投函该报，质疑以大学的性质来看，为何它算是慈善机构？他也想知道，大学如何管理显著的储备金。

“大学既然有大量储备金，为何还鼓励捐款者捐给它们？慈善捐款的饼就这么大，如果拿下一大块，就意味着留给其他慈善机构的就不多了。到底捐款和储备金，要多少才算足够？”

国大发言人说，国大利用从储备金获取的投资收入，资助不同的运作费，包括奖学金、支持研究和推广企业化。

她说：“要加强长期的财务可持续性，我们得继续筹款，让储备金保持健康水平。”