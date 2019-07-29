去年本地少年自杀率创27年新高

（早报讯）故作坚强，少年出现心理问题却没寻求足够帮助，最终选择走上绝路。去年有19名年龄介于10岁至19岁的少年自杀，比前年多出170%，创1991年来新高。

根据新加坡援人协会（Samaritans of Singapore，简称SOS ）的最新报告，去年共有94名青少年选择结束自己的生命。自杀仍然是10至29岁人死亡的主要原因，而每10名因外部原因过世的青少年中，就有六名是死于自杀。

此外，年龄介于10岁至19岁的男性自杀者去年创下27年来新高，达到19人，与2017年7人的数据相比，增加170%。在那些公开年龄给SOS写信求助的人当中，也有78% 以上是青少年。截至今年3月，SOS也发现，青少年求助者增加超过56%。

前年，60岁以上年长者的自杀率居高，这样的情况在去年则有所减少。不过，总体而言，去年共有397起自杀案例，比前年的361起高出10%，除60岁以上，其余年龄层的自杀人数都比去年更多。

当局指出，从去年的数据看，本地居民每10万人中就有8. 36人选择轻生，与2017年的7.74相比，显著升高。

有需要的人士可拨打援人协会的24小时免费热线：1800 221 4444求助。