逾2600企业采纳至少一套劳资政标准

（早报讯）劳资政伙伴联合推行一系列劳资政标准至今，已有2600家企业采纳至少一套标准，每五名本地员工中就有一名在这类公司任职。

人力部长杨莉明今早（29日）到访康福德高德士公司，在接受媒体访问时透露上述最新信息。

劳资政标准（Tripartite Standards）是人力部同劳资伙伴前年首推的措施，这一系列标准目的是加强各方促进公平及良好雇佣与工作环境的机制。

目前，劳资政伙伴已合力推出八套劳资政标准，覆盖范围包括改善合约员工、自雇人士的福利，打造更亲较年长员工的环境以及处理职场与雇佣纠纷的做法等。

杨莉明说，系列标准推出至今获得2600家公司采纳是令人鼓舞的现象，显示标准除了保障工作者的雇佣福利及公平，在很大的程度上也有利于雇主。

她说，劳资政伙伴接下来将着重进一步推广标准，鼓励更多企业采纳。

“我们将接触更多企业，让更多企业了解标准，看能如何帮助它们采纳。企业间也可互相交流分享彼此的做法，谈论采纳标准如何为公司增值。”

根据人力部提供的资料，目前推出的八套标准中，列明理想灵活工作安排、良好雇佣做法以及雇用合约员工做法的标准获得最多企业采纳。

承诺采纳这三套标准的企业大多来自资讯通信科技与媒体、专业服务以及批发贸易领域。