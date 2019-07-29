职总推出入门课助企业和个人转型

（早报讯）想转型但不知道从何做起的企业，未来可以借助职总推出的启动配套，让旗下员工通过5个入门必修课，为迈入工业4.0做准备。

职总恒习私人有限公司29日（周一）上午庆祝成立15周年，总裁郭国光在庆祝午餐会上宣布推出企业培训委员会入门启用配套，提供5个能够让企业和个人踏出转型第一步的课程。

这些课程包括基础数码科技、工作流程简化、促进服务与产品创新的设计思维、流程自动化，以及数据通识（data literacy)。

郭国光说：“这5个课程不是适用于每一家企业的万灵丹，但我希望这个配套则能够让许多公司和中小企业进行思考和反思，以此启动企业的转型。”

职总秘书长黄志明在餐会上透露，他半年前要求职总恒习开发企业培训委员会入门启用配套，以便帮助更多企业踏出转型的第一步。

他说：“企业老板们都知道数码科技很重要，但是市面上有太多的科技，也有不同的人在推销不同的科技。请让职总恒习帮助你找到开始的第一步。”

他也指出，我国经济和各个行业过去15年都经历了迅速的改变，工人的需要也在不断变化，职总恒习以及其合作伙伴将能够在企业培训委员会计划中扮演重要的角色。

“职总恒习会为我们的劳动队伍提供相关的、精心策划的课程内容，让工友抓紧未来经济带来的契机。”

企业培训委员会计划今年2月宣布以来，已成立超过60个委员会。职总定下的目标是在三年内成立1000个企业培训委员会。