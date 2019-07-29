马善高：新企可助力辽宁推进绿色发展

随着中国加大力度推进绿色发展，新任新加坡—辽宁经贸理事会新方联合主席的新加坡环境及水源部长马善高说，新加坡企业能助力辽宁推进可续性发展，辽宁的发展项目可成为中国其他地区借鉴的范例。

马善高今早在辽宁省会沈阳举行的第十次新辽经贸理事会会议上致辞时，提出新加坡与辽宁下一步可加深合作的几个领域。这是马善高的新辽经贸理事新方联合主席职务去年9月公开后的首场会议。

身为环境及水源部长的他尤其看重辽宁的绿色发展潜能。他提到，生态文明建设是中国国家主席习近平提出的重点发展目标，新加坡也持有同样的理念，希望借助在长期综合规划的优势，利用不同资源循环形成的协同效应，减少碳足迹。

马善高认为，随着辽宁持续推进经济转型，对绿色产品和服务和可续资源管理模式的需求会增加，也会需要更多可续性基础建设，新加坡企业可以为辽宁的可续性发展提供支持。

同时是“一带一路”绿色发展国际联盟联席主席的马善高也说，辽宁的发展项目可成其他中国地区借鉴的范例。他表示，期待与其他中国领导人和联盟成员共同推动一带一路的绿色发展。

马善高也提到，新加坡与辽宁可以在另两个领域——运输、物流等互联互通领域，以及教育、医疗等现代服务领域加深合作。

这是新加坡—辽宁经贸理事会暌违三年后再次举行。上一次会议2016年5月在新加坡举行，当时新方联合主席是时任社会及家庭发展部长陈川仁，他2017年9月起担任国会议长，之后不再兼任新辽经贸理事会联合主席。

新任新方联合主席马善高是首位担任新中经贸理事会主席的马来族部长，中方联合主席则由辽宁省长唐一军担任。

今早的会议上，共有11家新加坡企业与辽宁企业伙伴签署合作协议，超过一半的项目属现代服务和互联互通领域。

（《联合早报》北京特派员林展霆沈阳报道）