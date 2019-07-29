王瑞杰：倘若全球经济下滑 政府已准备好援助配套

（早报讯）经济近期放缓，我国各部长正在商讨对策。副总理兼财政部长王瑞杰说，倘若全球经济急转直下，政府已准备好援助配套来协助企业和员工。

配合第14届马来西亚记者交流计划，王瑞杰接受八名马国记者的访问，针对全球经济衰退的风险，指出这点。

根据访问记录，王瑞杰说，全球经济的不确定性增加。“我们处于全球经济周期的后期阶段，中国和美国之间的贸易紧张局势也为全球经济蒙上阴影。”

“情况是会恶化或改善？我们不知道。但我希望理智终将取胜，中美之间可以达成一些协议。”

王瑞杰提醒，1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机留下的教训是，没有人可以预测未来，假如情况恶化，我国必须做好应对准备。

也因此，随着经济近期放缓，他与贸工部长陈振声及其他部长一直在进行讨论。“倘若全球经济急转直下，我们已准备好援助配套来协助企业和员工。”

王瑞杰并未在访问中透露有关援助配套的细节，但他星期六（27日）走访东海岸集选区时曾指出，各政府部门与工会正就经济转型倾力合作。例如，全国职工总会一直与政府仔细探讨，如何让我国员工站在更有利的位置。

王瑞杰接受马国记者访问时也指出，亚细安国家须密切合作，确保本区域不会陷入金融危机。倘若世界其他地方发生金融危机，亚细安国家也须妥善维护其金融体系。