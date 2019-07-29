（早报讯）骨痛热症最近再夺走四条人命，其中包括一名年仅46岁的病患。今年因骨痛热症病逝的已有九人。

卫生部和国家环境局周一（29日）下午发文告指出，本地截至本月20日，一共有8020起骨痛热症病例。这是去年同时期的5倍。

文告也说，传播骨痛热症的伊蚊今年上半年的繁殖地点，有6成位于住宅区内，在骨痛热症黑区内的住宅区繁殖点比例更高，达70％。

当局因此吁请居民和业主加紧灭蚊，也要求公众与上门检查和灭蚊的人员合作。

文告也指出，虽然多数骨痛热症病患都能康复，但是一小部分病患可能出现致命并发症，尤其是年长者以及有其他病症的人。

因骨痛热症病逝的四人都是男性，其中一人是在上个月30日病逝。这名70岁逝者居住在后港5道，该地区刚在本月12日脱离骨痛热症黑区。

另外三名病患则都是在本月17日去世，其中两名分别为77岁和65岁，住在友诺士弯以及勿洛蓄水池路。这两个地区都是骨痛热症黑区。

至于年龄为46岁的病患，他的最后已知地址是兀兰50通道，但是当局文告并没有透露该病患是否在那里染病。

国家环境局今天也公布今年第二季骨痛热症季度报告。

根据报告，今年第二季的病例比第一季增加75％，总计3892起。去年同一季度的病例则为777起。