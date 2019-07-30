行动党妇女团五建议 支持国人多生育

（早报讯）调查显示，家庭月入少于1万2000元的家庭一般为每名孩子自付的学前教育开销占6%至15%。而超过半数夫妇反映，育儿开销是他们决定生育所考虑的因素。人民行动党妇女团在新出炉的“支持育儿与年轻家庭”的状况报告中因此建议，将学前教育开销在家庭收入所占比率缩减到5％。同时，扩大主要业者和伙伴业者计划，让至少80% 家庭的孩童能在10分钟步行范围内享有可负担的托儿服务。

内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲、凤山区议员陈慧玲、淡滨尼集选区议员钟丽慧、宏茂桥集选区议员殷丹博士、裕廊集选区议员拉哈尤以及丹戎巴葛集选区议员祖安清心过去数周通过网络调查、小组讨论等收集反馈，旨在更有效地支持国人养儿育女。

其中五名代表今天（7月30日）在记者会上分享“支持育儿与年轻家庭”报告的建议。为了鼓励年轻家庭多生育，其中建议是把学前教育开销在家庭月入所占比率缩减到5%。据调查，家庭月入5000元至1万2000元的家庭，他们每个月单是花在每名孩子的学前教育开销就超过500元。一些家长在反馈中也提出，一些学前教育中心有太多课外活动、郊游和表演等，增加家长的开销。

因此，妇女团建议，扩大主要业者和伙伴业者计划，把这类业者在邻里的覆盖率增加到80％。这类中心对学费有顶限，为孩童提供可负担且优质的学前教育。孙雪玲指出，目前许多公共服务例如房屋和医疗服务在邻里的覆盖率也是近八成，而学前教育已成为年轻家庭的必需服务，应当制定同样的目标。

目前，约半数的学前教育中心在主要业者和伙伴业者计划下，政府将在2023年把这个比率增加到三分之二。

其他三项建议包括，为特需孩童提供更多支援，在学校体制内提供更便利的治疗服务和学习机会等。调查显示，家长单为每名特需孩童投入的治疗费用，介于700元至2000元；取消妇女接受人工受孕的45岁年龄限制，以及推广灵活工作安排。

妇女团将把这份报告提呈给各相关政府部门，超过2000人参与调查。