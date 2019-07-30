调查：更多少数族群认为在职场受歧视

（早报讯）尽管与种族有关的职场歧视投诉比率不增，一项最新全国调查却揭露，过去五年多来更多马来族和印族同胞认为自己在找工作或升迁方面遭到不公平对待。管理劳资关系的政府单位已纷纷回应，认为应正视少数族群感觉受到职场歧视的问题。

其中，代表本地雇主的全国雇主联合会强烈表态，指职场上出现种族歧视是不被接受的，即便相关投诉目前只占所有投诉的约5%，比率保持平稳，但新的调查显示部分本地少数群体还是感受自己遭到歧视，情况“不令人满意”。

全国雇主联合会星期二（30日）发表媒体声明说：“即便只是感受，歧视问题若不尽早与妥当处理，会在职场上造成更多纷争。”

李光耀公共政策学院政策研究所和种族和谐资源中心OnePeople.sg是从去年8月至今年1月，针对约4000名新加坡公民和永久居民展开调查。

这是两家单位自2013年后，第二次透过调查方式衡量新加坡种族与宗教族群间的相处是否融洽，而尽管以整体来看，新加坡的种族与宗教和谐在各指标方面都显著改善，跨族群的社会信任也明显增加，少数族群在职场上感受被歧视的问题仍没有排除，而且呈上升趋势。

例如，约三分之一的马来或印族同胞觉得有时候、经常或每次在职场上受到歧视；在申请工作方面，22.3% 的马来同胞感受经常受到歧视，比2013年的19.4%高。