哑铃棒打死龟公判死刑 被告上诉得直

（早报讯）妓院老板用铁制哑铃棒打死龟公判死刑；三司今早以三大理由判他上诉得直，被告逃过死劫，被判终身监禁。

这起案件发生在2014年1月14日，地点在芽笼18巷一个妓院内。

被告陈烈山（55岁，妓院老板）面对两项控状，其中一项指他在案发当天早上11时至下午2时30分，用一个铁制哑铃棒，致死龟公谢宏伟（35岁，洋名威廉）。案发时，被告在事发地点经营非法娼寮，他和死者是同一个私会党的成员。

被告过后在刑事法典第300（a）条文下被控谋杀，经审讯后被判强制性死刑。被告今年4月上诉至最高法院上诉庭，要求改以持危险武器重伤他人，或第300（c）条文的谋杀罪来接受判刑。

三司今早作出裁决时以三大理由判他上诉得直。

第一，三司认为被告只是要严重伤害死者，但没有杀人意图。三司表示，事发时没有其他目击者，被告有很多机会杀害死者，但他没有这么做。事后，被告还告诉下属，这就是偷钱的下场，因为他没料到会致命。

其二，三司认为被告没预谋干案，也没有完全不顾死者的死活。当被告发现死者一动不动后，一度还以为对方“装死”，吩咐另一名下属泼水，希望叫醒他，并让下属为他服药和叫救护车。

最后，控方认为被告要死者尽可受苦，但三司认为，若被告有这样的想法，整个攻击的过程就不会只持续15分钟，而且被告使用的力度也仅属于轻度至中度。

三司因此认为程度较轻的谋杀罪或较为合理，最后判他终身监禁，逃过死劫。（人名译音）