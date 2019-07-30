尚穆根：网红回应广告视频或已触法

（早报讯）警方调查回应电子付费平台广告的视频，是因为这个视频已超越了底线，并已有犯法的嫌疑。

电子付费平台广告惹争议，本地YouTube网红“美丽求求你”普丽蒂（Preeti Nair，简称Preetipls）与哥哥、说唱歌手苏峇士（Subhas Nair）制作视频还击。然而，内政部长兼律政部长尚穆根星期二（30日）受访时指出，说唱视频不仅用脏话侮辱华族新加坡人，还比中指示意，让警方不得不画下界线，说明这不能被接受。

尚穆根强调，任何人都不能轻易地以行动来还击不喜欢的事物来自我辩护。“如果那是你不喜欢的事物，你大可要求对方道歉；如果你认为那已经触犯法律，那你可以报警，你不能自己超越底线。”

“有人会说，何必这么认真看待事件，一个视频不可能导致暴力事件；也肯定有人觉得一笑置之即可。但如果我们允许这样的视频，那我们就得允许其他类似视频出现。这样的话，市面上就会有数百个这类视频。”

近三分钟的视频星期二下午已从面簿和其他社交媒体平台上取下。

根据《刑事法典》第298条文，任何蓄意伤害他人宗教和族群情感的言语、手势或行为都是犯法的，一旦罪名成立，可被判入狱最长三年。