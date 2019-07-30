SMRT：日本“改善法”也将改善地铁系统供应链

（早报讯）SMRT自去年2月实行日本管理理念“改善法”以来，已推行了超过1400个改善项目，以鼓励每名员工在各自岗位上精益求精，不断改善日常工作流程，提高生产力。

SMRT企业星期二（7月30日）发布2018/2019财政年的集团报告，集团主席佘文民在报告中透露，由他提出的“改善法”（Kaizen）计划，也包括优化和改变物流和供应链，其中包括改善地铁系统的供应链，以便取得更有效的营运表现，提升地铁可靠度，让地铁业务更具成本效益。

佘文民说：“自SMRT去年2月推行‘改善法’以来，我们留意到员工在工作时，已发挥更大的责任感。他们为了提升自己及提高生产力所做出的努力，让我们感到鼓舞。”

他也强调，SMRT董事会和管理层致力于建立高标准的企业治理，在每个工作环节都实行有效的内部控制框架来发挥制衡作用。

SMRT集团总裁梁建鸿也在报告中指出，南北线的列车可靠度纪录已突破了政府定下的“百万”目标，下来SMRT将争取让它所经营的其他地铁线也取得这样的表现。

为加强公司运作，SMRT集团在今年4月根据四大业务进行改组，除了地铁，也新成立一支工程团队，以提升SMRT的工程能力，让地铁团队能更专注于提供可靠的服务。

另两大业务是负责巴士、德士、私召车及无人驾驶车业务的陆路团队，以及由企业服务团队主推的改善体验团队。