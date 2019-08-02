说唱视频引争议 兄妹“道歉”

（早报讯）本地网红“美丽求求你”与哥哥就近日引发争议的说唱视频事件“道歉”。

普丽蒂（Preeti Nair，艺名Preetipls）与哥哥、说唱歌手苏峇士（Subhas Nair）今天（8月2日）下午1时许在两人的Instagram、面簿及推特贴文，就近日引发争议的说唱视频事件“道歉”。

“我们就无意中造成的任何伤害道歉。”

普丽蒂说，说唱视频MV希望传达的信息是每个人都应享有平等权利，因此选择让苏峇士扮演的“K. Muthusamy”这个角色，通过“轻松的”方式，向新加坡各界传达信息，“只有一部分人会真正付出代价”。

她也强调，这个视频是一项为消费者、企业及新加坡各族群增强意识的倡议。

星网电子付款公司（NETS）旗下的电子付费平台E-Pay日前聘请本地艺人周崇庆拍摄广告，由他一人分饰四大种族的人物，甚至将肤色涂深以扮演马来族和印族同胞，被轰制造刻板印象，其中“印族同胞”的名字正是“K. Muthusamy”。普丽蒂与苏峇士后来制作说唱视频抨击。

内政部长兼律政部长尚穆根本周二（7月30日）指出，说唱视频不仅用脏话侮辱华族新加坡人，还比中指示意，让警方不得不画下界线，说明这不能被接受。