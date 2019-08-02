新加坡制造业连续三个月萎缩

（早报讯）本地制造业连续三个月萎缩，但7月份的采购经理指数（PMI）与前一个月相比有所改善。

受访经济师看法不一，有的认为这或是制造业触底现象，但也有分析师认为，随着中美贸易战再次升级，制造业前景的阴影挥之不去。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）周五（2日）晚上发布报告，新加坡7月份的制造业采购经理指数（PMI）为49.8。

这高于6月份的49.6，PMI当时跌至2016年11月以来的最低点。

PMI是衡量制造业未来表现的指标，指数高于50显示制造业处于扩张，低于50是萎缩。

报告指出，PMI微涨是因为新订单和工厂产出稍微增加，以及新出口持续增速。库存的减速则稍微加快，完成品的扩张放缓。

报告写道，全球贸易局势的不确定性，已经颠覆本地制造业者的供应链。

电子业也出现回弹，7月份PMI环比升0.1至49.3，但仍然处于萎缩状态；这是电子业连续九个月萎缩。

报告指出，新订单、新产出、库存和就业水平的萎缩放缓，但电子工厂产出萎缩则相对加快。

对于制造业和电子业的PMI双双回弹，大华银行经济师颜圣充接受《联合早报》访问时说，这是本地下半年以来首组正面的数据。

他认为，这可能意味制造业的增长动力可能触底回弹，因为下半年的比较基础没有上半年来得高。

星展集团经济师谢光威指出，PMI改善是一件好事，但应该再观察多一两月来确定有否触底。

“美国联邦储备局宣布降息25个基点，许多亚洲经济体也有类似动作，这或许能为整体需求带来支撑效应。”

华侨银行经济师林秀心持不同看法。她指出，本地制造业者认为下半年商业前景会更差，因此制造业和电子业的PMI接下来走软不会令人感到意外。

“尽管电子业PMI出现0.1增幅，但中美贸易战一再升级，这个改善可能只是昙花一现。”

美国总统特朗普周五凌晨突然宣布，从9月1日起对价值3000亿美元（约4127亿元新元）的中国商品加征10％的关税。

林秀心补充，如今全球经济增长放缓，再加上新关税若生效，年底佳节时期的订单可能不会出现往年季节性的增加。

联昌国际私人银行经济师宋生文认为，贸易战再升级必定会影响制造业的氛围。

“在关税生效前，我们可能看到8月的数据上扬。不过，这也代表着第四季的数据将会很糟。”

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼对未来持有较悲观看法。他们认为，本月的数据还是指向制造业持续萎缩，而且美国加征关税的宣布可算是雪上加霜。

“由于美国加征新关税，新加坡第三季经济有可能出现同比萎缩。”