内政部：网红“道歉”充满虚伪和嘲笑

（早报讯）指网红“美丽求求你”和哥哥的“道歉”帖文毫无诚意，而且充满了对新加坡人的嘲笑和蔑视，内政部对这对兄妹的虚伪行为发出谴责。

内政部星期五（8月2日）傍晚发出文告，指普丽蒂和苏峇士的道歉贴文恶搞了广告公司Havas Worldwide较早前的致歉文案，是虚伪的行为。

内政部文告也说，许多新加坡人对普丽蒂和苏峇士在说唱视频中公然表露种族歧视观点表示关切。

内政部指出，这并非两人首度展现种族歧视倾向。普丽蒂一年前曾经扮演华人，取笑华族社群的风俗习惯以及文化，将华人描绘成贪财的赌徒。

苏峇士最近在一首为新传媒国庆庆祝活动创作的歌曲中也做出显然虚假的指控，说新加坡容忍对棕色人种的系统性歧视。

内政部强调，只要有人做出冒犯性言论，不管他的种族为何，当局都会采取行动。

文告说，一名36岁的印族女性去年曾经发表带有种族暗示的评论，因此被警方调查。

今年1月，警方也曾在刑法下提控一名在组屋楼下和有盖走廊涂写伤害马来族种族情绪的文字的华族男子。文告指出，接触到这些文字的人，远比看到普丽蒂和苏峇士说唱视频的人来得少。

内政部表示，警方调查在继续进行中，并会在总检察署的建议下行事。