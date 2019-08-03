网红“美丽求求你”表示无保留道歉

（早报讯）网红“美丽求求你”和说唱歌手哥哥苏峇士星期六(8月3日)下午在社交媒体上再度贴文致歉，并坚称自己只是想引起人们的讨论，以及吁请各机构停止让人们化妆成少数民族来扮演相关角色。

他们说：“我们对K. Muthusamy音乐短片所使用的语气、暴力、污言秽语以及手势，毫无保留地道歉。”

原名普丽蒂（Preeti Nair）的“美丽求求你”（Preetipls）与哥哥苏峇士（Subhas Nair）也说，如果他们有机会重新制作视频，会改变处理这个课题的方式，并以更理想的方式表达看法。

普丽蒂也就自己2018年农历新年制作的视频进行解释。

普丽蒂说，自己网站上的内容向来都以模仿，讽刺，讽刺和非传统的方式，探讨包括种族和谐在内的社会议题。

她说：“如果你从头到尾观看视频，就会了解这些笑点以及‘美丽求求你’的自嘲荒谬。”

苏峇士也在声明中谈到自己最近为新传媒创作的歌曲。他说：“我只想揭示新加坡主流叙述之外，被人们忽略的故事。”

苏峇士表示，他相信就客工最低工资以及公平报酬的讨论是有必要的。

“这群人为建设新加坡扮演了重要角色，但也有客工每天能够赚取的工资少于20元。”

普丽蒂在道歉声明的结尾也说：“警方要求我吁请公众停止在网上重新发布视频的行为，所以请停止，谢谢。”