张志贤：希望国人齐心合力共建安稳家园

（早报讯）我国开埠200年来已建设成一个充满机遇与关怀、各族和谐共处的包容性家园。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤希望，国人接下来齐心合力，继续建设这个充满关怀的安稳家园。

白沙—榜鹅星期六（8月3日）傍晚举行国庆晚宴，也是白沙—榜鹅集选区基层组织顾问的张志贤作为主宾出席。

他在致辞中建议，国人应该共同努力将新加坡建设成一个得到国际尊重、全民携手共进，以及为将来做好准备的国家。

张志贤指出，作为资源有限小国，新加坡经常会面对无法控制的外来因素影响，想要成为国际上具备影响力的国家并不容易。

“本地区和全球有可能因为中美贸易争端的日益加剧而出现裂痕……新加坡可能会遭受这类冲突的附带伤害，也有可能被卷入其中。”

张志贤说，像新加坡这样的小国要生存，就不能选边站、在影响国家利益的课题上也要客观清楚地阐述国家立场，并维护公平、开放、给予规则的多边体系。

“我们支持一个相互联系的世界，各方一同为集体利益努力……也鼓励各方进行接触和坦诚对话。力所能及时，我们也能作为让他人会晤的中立、安全场所，就如2015年的习马会、2018年的特金会一样。”

张志贤指出，当其他国家看到新加坡的坚定立场，以及对友国开诚布公、一同为共同利益努力的做法时，就会给予我们尊重，并希望成为我们的朋友。”

张志贤也强调，政府将继续照顾所有新加坡人，这包括针对学童的帮助，以及建国一代和立国一代这两向前辈致敬，减轻他们负担的配套。