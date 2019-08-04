勿洛设互动机器 助公众评估跌倒风险

（早报讯）勿洛坊本月起装置了一台“坐立起身互动机器”，以简单有趣的方式帮公众免费进行跌倒风险评估。

机器会计算30秒时间内起立和坐下的次数，让年长者知道自己的跌倒风险。

这台机器由善达社区保健机构（SATA CommHealth）引进，以提高公众这方面的意识，减少年长公众跌倒和腰部骨折的概率。东海岸集选区议员、前人力部长林瑞生今早出席推介活动。

善达社区保健机构也在活动上提供咨询服务，让公众知道如何加强骨骼和防止骨质疏松症，并为个人健康和福利做规划。

善达社区保健机构总裁潘正宝受访时说，过去主办活动时，一些公众因为担心要看医生，对骨质评估测试不太热衷。因此善达决定把机器设在邻里中心而不是医疗机构，以较轻松和不正式的方式提供初步检查，让民众可以自发参与测试。

善达社区保健机构预计机器每天可吸引到50名公众进行测试。当局将根据这项措施的受欢迎程度，将机器带到不同邻里，也可能增加机器的数目。

林瑞生今早在活动上简短发言时说，我国每七人当中就有一人在65岁以上，到了2030年上升到每五人当中就有一人。勿洛的年长者比例是全国最高，每六人中有一人在65岁以上，到了2030年会提高到每四人中一人。

林瑞生也亲自试用“坐立起身互动机器”，30秒内完成24次起身。他过后自我调侃“有玩臭”“没注意到臀部要完全紧贴椅子后才能站立，只是在蹦跳”，但也吁请居民正视跌倒风险问题，善用机器做检查。