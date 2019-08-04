尚穆根：我国仍存在种族歧视 情况已改善很多

（早报讯）网红“美丽求求你”和她的说唱歌手哥哥苏峇士有权提出和讨论种族歧视问题，但他们采取错误的方式来探讨这课题，内政部长兼律政部长尚穆根说，我国社会仍存在种族歧视，情况比过往改善很多，但如果人人效仿这对兄妹的做法，问题反而会加剧。

尚穆根今早（8月4日）到马西岭坡的西法克萨那庙，为庙宇扩建工程主持动土仪式前接受媒体访问时，发表上述看法。

尚穆根说，我国同世界其他多元文化社会一样，存在种族歧视，但情况已比过去大为改善。他指出，种族歧视不但侵蚀社会，也会加剧社会的断层线，政府非常关注，也透过各项政策遏制这个问题。

尚穆根说，网红兄妹同每个国人一样，有权提出种族歧视课题来加以讨论。“但问题在于他们提出问题的方式。如果每个人效仿他们，种族歧视问题会加剧，不会减少。这是我们主要关注的问题。”

整个事件源于星网电子付款公司（NETS）旗下的电子付费平台E-Pay日前聘请本地艺人周崇庆拍广告，由他一人分饰四大种族人物，甚至将肤色涂深以扮演马来族和印族同胞，被轰制造刻板印象。原名普丽蒂（Preeti Nair）的网红“美丽求求你”（Preetipls）与哥哥苏峇士（Subhas Nair）制作了说唱视频加以抨击。有人因视频内容具侮辱性报警。警方正调查事件。

尚穆根说，除了政府采取措施，国人对种族课题也应更加敏感。他说，电子付费平台的广告体现出“很差的品味”，他希望推出广告的人士能从这事件中吸取教训，加强敏感度。

此外，尚穆根也强调国人必须继续努力，以开放的心态探讨和解决种族之间课题。