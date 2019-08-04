陈振声：我国须采取针对性且长期视角 推动经济结构转型

（早报讯）我国政府正密切关注全球经济形势，一旦情况恶化，已做好准备为国人提供支持。但贸工部长陈振声强调，凡事得对症下药，我国在应对外部环境所带来的短期挑战时，也必须在战略中采取有针对性且长期的视角，推动经济结构的转型。

他今晚（8月4日）在丹戎巴葛集选区与拉丁马士区的联合国庆晚宴上致辞时，指出这点。

陈振声说，做为高度依赖贸易的开放经济体，新加坡不能指望与全球环境隔绝，我国的经济预估数据就反映这点。

上个月出炉的国内生产总值（GDP）预估数据显示，我国今年第二季的国内生产总值与去年同期相比，仅增长0.1％，是10年来最差的表现。

陈振声指出，要对症下药，就必须先弄清楚病因。目前的经济情况是受外部需求疲软和全球电子业周期急速下跌所致，并连带影响其他领域如精密工程和批发贸易。

陈振声说，我国经历过这样的经济周期，不应惊慌失措。

“令当前情况复杂的是，我国经济同时也在发生结构性变化，即供应链和生产模式的长期变化、人们从全球化趋势中后撤、多边贸易体制被削弱等，全球经济将花费更长的时间来达至新的平衡。”

陈振声说，这意味着我国应对当今挑战的战略，不可能和以前一样。

"我们在应对外部环境所带来的短期挑战时，也必须在战略中采取有针对性且长期的视角。”