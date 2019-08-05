“对抗糖尿病”计划进展不俗 但不可松懈

（早报讯）卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士说，2016开展的“对抗糖尿病”行动计划，至今在预防、及早诊断和管理疾病上，取得了令人鼓舞的进展，但不可松懈。

她星期一（5日）下午在国会答复议员郑德源（西海岸集选区）的口头询问时，指出这点。

许连碹说，要更有效地预防糖尿病，须解决诸如饮食不良和生活方式不活跃的风险因素。

为此，保健促进局与行业伙伴合作，扩大“较健康选择”标签（Healthier Choice Symbol，简称HCS）计划与较健康餐饮计划（Healthier Dining Programme）。

例如，目前已有超过3500种HCS产品，100种食品类别，其销售额每年增长9％。与此同时，也有更多合作伙伴的加入较健康餐饮计划，所有小贩中心和咖啡店的50％摊位，都至少有一个较健康的餐饮选择。

保健促进局去年也将较健康食材开发计划（Healthier Ingredient Development Scheme）扩大至另三个产品类别，即含糖饮料、甜点和调味料。从那时起，已有11家供应商利用这笔津贴，来生产62种低糖产品，有助于增加零售和餐饮环境中的较健康餐饮选择。

许连碹说，有早期迹象表明这些努力正在产生一些效果。例如，越来越多国人变得活跃，超过80万新加坡人参加了保健促进局第四季的全国健步大挑战（ National Steps Challenge），是第一季的四倍。根据2018年全国营养调查，国人的饮食质量也有改善。

除了预防之外，及早诊断糖尿病也很重要。卫生部在2017年9月加强了“定期体检，益您一生”（ Screen for Life）计划下的津贴。

之后的18个月里，有超过6万5000名国人从心血管和癌症检测中受益，人数是之前18个月的30倍。