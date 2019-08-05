PMD的UL2272防火标准期限提前半年

（早报讯）涉及电动踏板车的火患频频发生，陆路交通管理局决定把电动个人代步工具须符合UL2272标准的期限提前半年实施，从明年7月1日起，所有个人代步工具都须符合这个防火标准。

与此同时，从明年4月1日起，所有新的电动踏板车都必须通过UL2272标准认证检查，并确保重量、宽度和车速符合规格，才能够注册使用。

陆交局也会强制规定所有已经注册、并申报符合UL2272标准的电动踏板车，从明年4月起也必须接受检查。有关详情日后公布。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生星期一（8月5日）在国会针对个人代步工具（简称PMD）安全问题发表部长声明时宣布上述消息。

电动踏板车已从上个月起规定必须注册，至今完成注册的9万辆电动踏板车当中，有近九成并不符合UL2272标准。这些电动踏板车原本到了2021年1月1日起，就会自动注销注册，不能再公开使用。

蓝彬明说，考虑到有许多国人依赖PMD出行及靠它维持生计，当局认为把UL2272期限提前六个月，是最早能做到的合理期限，也让零售商有更多时间引进足够的、有这个防火标准认证的货源。

他透露，在2017年和2018年，公共路径上共发生了228起涉及PMD的事故；今年上半年涉及PMD的火患共有49起，逼近去年全年的52起。