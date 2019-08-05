（早报讯）我国地铁可靠度进一步提高，五条地铁线中已经有三条达到政府定下的每行驶100万公里发生一次超过五分钟延误的目标，全国地铁列车也达到95万5000公里一起，逼近政府所设的“百万”目标。

根据陆路交通管理局网站星期一（8月5日）公布的今年上半年地铁服务可靠度数据，我国地铁的可靠度已经可以和香港及台湾比肩。

最可靠的地铁线是新捷运经营的东北线，列车平均行驶413万7000公里才会发生一起超过五分钟的延误，比今年第一季再提升一倍。东北线地铁相信是目前世界上最可靠的地铁线路之一。

另外两条地铁线线分别是由SMRT经营的我国最老地铁线南北线，以及由新捷运经营的最新线滨海市区线，这两条线的表现分别为143万5000公里一起以及115万2000公里一起。

未达标的东西线和环线都由新捷运经营。不久前完成列车信号系统提升的东西线，表现已经从去年的40万8000公里一起提升至69万3000公里一起。

环线则从去年的72万8000公里一起下降至60万6000公里一起，这也是唯一一条表现退步的地铁线。

轻轨系统可靠度也有所加强，今年上半年列车每行驶13万公里有一起事故，高于去年的8万2000公里。

盛港榜鹅轻轨系统的表现从去年的21万6000公里提高到今年上半年的35万3000公里；武吉班让轻轨的可靠度也出现改善，从去年的4万3000公里提高到6万6000公里。

至于列车延误超过30分钟的严重事故，地铁系统今年上半年共发生了三起，事故发生在南北线、东西线以及环线地铁上，轻轨则有五起，其中四起发生在武吉班让轻轨系统上。