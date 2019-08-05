15市镇会将在组屋底层公共走廊禁PMD

（早报讯）为加强公众安全，政府将在未来几年里，投入约5000万元加速扩建“热点区”的人行道，并设置减速条，让个人代步工具用户放慢车速。

与此同时，由人民行动党管理的15个市镇理事会将禁止个人代步工具在组屋底层和公共走廊使用。目前还不清楚这项限制会在何时生效。

此外，五个市镇会将试行为期三个月的计划，把人流量高的地方划为“行人专区”（ pedestrian-only zones），规定骑士经过这些地方时必须下车推车。

这五个率先试行计划的地点位于宏茂桥、勿洛、武吉巴督及卡迪的市镇中心，以及淡滨尼的一个邻里中心。

陆交局将与市镇会一起划定行人专区，若计划证实有用，将推展到全岛其他市镇。

为加强学校区的安全，五所学校外的人行道将增设新的安全标志，包括减速条、漆上“SLOW”的字眼来提醒骑士放慢速度，注意其他使用者特别是孩童的安全。

位于盛港的丰原小学（Fern Green Primary）是第一所试行该计划的学校，有关工程已经完成。

到了下个月，计划将扩展到另四所学校：凤山小学、介民小学、立伟小学（Rivervale Primary），以及义顺中学。