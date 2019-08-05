惹兰红山咖啡店发生火患

（早报讯）素食摊女助手为早市做准备时，油锅里的食物不知何故突然起火，女助手吓到把水往锅里倒，大火瞬间吞噬整个摊位，沿着排油烟管烧开，殃及三个摊位，所幸无人伤亡。

这起火患发生在今早（8月5日）6时50分左右，地点在ABC砖厂小贩中心对面，也就是惹兰红山第2座组屋的咖啡店。

小贩中心摊贩陈先生说，今早7时左右，他看见咖啡店后方的排油烟管处烧了起来，民防人员也已到场灭火。

“我听说是素食摊位起火，但不清楚发生什么事。”

另一名不愿具名的小贩则说，火患发生前，咖啡店已有客人在吃早餐，素食摊的阿嫂忙着准备食物时，可能一时疏忽引发火患，她吓得拿起水就往失火处倒。

这一倒，火势更猛，阿嫂与另一助手只好跑出摊位。

惹兰红山第2座组屋的咖啡店今早失火。（受访者提供）

记者抵达现场时，大火已被扑灭，咖啡店的铁门也拉下一半，但记者还是可以看到三个摊位已被烧或熏得焦黑一片。

素食摊女助手（60来岁）阿嫂显然被大火吓到，久久回不了神，坐在咖啡店外休息。咖啡店业者受访时告诉记者，阿嫂负责打理素食摊，当时正在炸食物，突然起火烧了起来。

“摊位里还有另一个助手，两个都吓坏了。”

民防人员受询时指今早接获消息，指厨房及排油烟管着火，民防人员用两支消防水柱将火扑灭。约10人在民防人员抵达前已自行疏散，无人受伤。失火原因仍在调查中。

咖啡店不久前装修，今年6月左右才重新营业。

业者受访时表示，受影响的摊位相信需要一个月的时间来修复。