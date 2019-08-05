在扶梯假装绑鞋带 男子四个月偷拍26女

（早报讯）电扶梯上假装“绑鞋带”，25岁客服人员偷拍女子裙底被英国洋汉逮正着。后来调查发现他四个月内偷拍26女裙底。

被告刘志英（译音）是本地某家电器公司的客服人员，他面对26项侮辱女性尊严的罪名，今早（8月5日）承认其中五项罪名后，被判坐牢九周。

庭上揭露，被告是在去年6月12日遭到逮捕。当天早上8时20分左右，在直落布兰雅地铁站，他见到28岁的女受害者穿着黄色裙子，因此开始紧跟在后。

两人搭上电扶梯时，他打开了手机的录影功能后，弯腰佯装在绑鞋带，将手机的摄像头对准了女子的裙底，拍了20秒长的视频。

这一幕被英国籍男子布莱克看见，立刻呵斥被告以便警告女子。被告见事迹败露，立刻将视频删除。

被告接着被英国男子以及另一名男路人押到一旁，并且报警。警员到场后，在手机内的“删除文档”内发现女子的裙底视频以外，也在手机内找到了很多不同女子的裙底视频及照片。调查发现，他在去年3月以及6月之间，一共拍了26个女子的裙底。

主控官表示，被告拍摄了26名女子的裙底，数量繁多，按照前例应该判他坐牢九周。

代表律师求情时表示，被告已经真心悔过，事后积极参与社区服务，而且他被诊断患有偷窥症，希望法官能够判他坐牢六周就好。

主控官不认同律师的看法，指根据精神评估报告，被告的偷窥症并不是他犯罪的理由。

法官下判时说，被告能够改过自新固然好，但是他的罪行严重，涉及太多受害者，因此觉得坐牢九周的刑罚比较妥当。