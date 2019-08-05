新中“合作”军事演习结束

（早报讯）外国某城镇出现10名恐怖分子，当地居民发出求助讯号，正在执行维和任务的新加坡武装部队和中国人民解放军立刻共同动员150名军人应对情况。

抵达恐怖分子所在的三层楼建筑后，两军相互配合、左右包抄，炸开反锁的房门后冲进屋内，五分钟内歼灭恐怖分子，救出当地居民。

上述场景是新加坡武装部队和中国人民解放军陆军部队于星期一（5日）下午，在慕莱城市战训练中心（Murai Urban Training Facility）进行的城市反恐演习。

约240名来自我国第一突击营和陆军第三师，以及中国陆军第74集团军的人员，参加了时隔五年举行的“合作”演习（Exercise Cooperation）。为期10天的演习，进入第四届，今天结束。

陆军总参谋长廖民贵准将和南部战区陆军司令员张践中将，分别代表新中双方在闭幕仪式上致辞。张践指出，双方在2009和2010年举行首两次“合作”演习，内容专注于安保，2014年的主题是山地进攻，今年则拓展到联合城市反恐，足见演习的内容和范围越来越丰富。

他说：“这体现了中新维护地区稳定的意愿，符合当今世界求和平、促合作、谋发展的时代。”

新中于2008年签署了防务交流和安全合作协定，推动防务交流正式化，2009年首次举行双边陆军“合作”演习。两军之后也在2010年和2014年进行这项联合训练。

廖民贵致辞时则说：“这项合作演习标志了两国军方10年来的专业交流。自2009年在中国桂林举行的首次演习开始，我们两军持续加强合作与专业交流。”

新中双方士兵在慕莱城市战训练中心举行演习时，双边军官到场观察。担任联合演习中我国指导组组长的陆成坤上校受访时指出，城市战斗的训练并不简单。“成功的因素在于两军之间密切合作，以及战略的信任。这次的联训不但提高了新中两军的战斗能力，也加强了我们之间的友谊。”

中方指导组组长、隶属南部战区陆军的钟林江大校受访时强调，恐怖主义是“各国地区安全须要解决的重大现实问题，中国和新加坡作为地区的重要国家有同样的地区安全责任。”

“我们的精锐部队来到新加坡，和陆军的精锐一起深度合作。我们这一次使用了双方军队最先进的武器装备，以及有各自特点的战术和技术，大家都收获很多，互相学习、互相借鉴。”