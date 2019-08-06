无人机坠轻轨轨道竟拍视频炫耀 青年被控

（早报讯）20岁男子在盛港轻轨旁操作无人机，无人机没电掉落轨道中央疑被列车碾过，他随后寻获还拍“炫耀”视频放上网，今天（6日）因触犯航空条例被控。

被告黄宏盟抵触一项航空条例，他没有聘请律师，今早独自上庭面控，并表示要认罪。案展9月3日过堂。

根据控状，被告去年2月8日下午，在靠近盛港轻轨处操作一款重达0.743公斤的DJI Mavic Pro小型无人机。他没有申请活动准证。

被告操作无人机的地点是巴耶利峇空军基地和实里达机场周围五公里内，因而触犯航空条例。

被告上传一段“炫耀”视频到个人面簿，并指他的无人机飞过盛港轻轨列车轨道时，突然电池耗尽，无人机的自动降落模式跟着被启动，“紧急降落”在轨道中央。

为了找回无人机，他只好向轻轨列车工作人员求助，但始终找不到。

他在视频中说：“我事后乘搭轻轨列车寻找，只在轨道旁看到了无人机的电池，我相信无人机已经遭轻轨列车碾过。”

事发后的第八天，他再到轻轨列车站询问，获悉工作人员已找回无人机。“令我感到非常惊讶的是，我的无人机被轻轨列车碾过竟然还能操作！”

视频被上载后，他立即遭炮轰，网民认为他的行为非常危险，且非常不负责任。

新捷运事后也针对此事回应，指所幸无人机掉落在轨道上，没有损坏任何信号设备或撞击电轨，否则将导致轻轨服务严重中断。（人名译音）