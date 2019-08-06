狮城女纽约被撞重伤 肇事女司机无需坐牢

（早报讯）没超速也没喝酒，因用手清理挡风玻璃才酿祸，去年11月在美国纽约撞伤狮城女学生的女司机，被当地法院判处完成150个小时的社区服务，无需坐牢。

这起“撞后逃”事件发生于去年11月1日，20岁新加坡籍女大学生蕾努卡（Renuka Ramanadhan）在纽约州立大学布法罗分校（University at Buffalo）留学，当晚10时左右，她被一辆汽车撞倒。

肇事的20岁女学生汉娜（Hannah M. Christensen）过后停车，但她看见紧急医护人员后，就驱车离开现场。

被撞的狮城女学生头颅骨折，脑部受创，受伤情况严重，女司机被控后可面对最多四年的监禁。

纽约的“WIVB电视台”上周三（7月31日）报道，汉娜心存悔意，曾写道歉信请警察交给受害者。

伊利县检察官约翰（John Flynn）解释，当时下着雨，汉娜想用手清理挡风玻璃，才不小心造成意外。她没有超速，也没有喝酒。

检察官说：“这真的就只是一场意外。她还写了一封信，让警察交给受害者，表达歉意。”

汉娜承认“车祸发生后没有通报并离开现场”的罪状，但无需坐牢，只需完成150个小时的社区服务。据报道，汉娜被控后暂时停学，据悉不会再回到布法罗分校上学。

报道也指出，蕾努卡已经重返校园。