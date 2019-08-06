酷航班机上摸空姐大腿又袭臀 男子罪成

（早报讯）“色男”醉醺醺上机，碰到美女空姐，频频呼叫她服务还趁机吃豆腐，捧着她的脸赞她漂亮，还摸她大腿又袭臀。

被告是38岁的维嘉恩（Vijayan Mathan Gopal），他面对三项非礼控状，指他在2017年11月2日乘搭酷航班机时，抚摸22岁空姐的脸颊、大腿和臀部，令她感到不舒服。

被告不认罪，经过审讯，昨天（5日）被判罪名成立。

根据控方陈词，被告当时从科钦（Kochi）飞往新加坡，空姐称他登机时已是一身酒气，裤子拉链也没拉好，起飞不久后就因不满先付费、后用餐的规矩，与空姐的女同事起争执。

空姐见状上前化解纠纷，安抚被告的情绪，被告却仍继续闹别扭，不肯用餐，指她的同事“无礼且看不起他”。空姐承诺会妥善处理，请男同事帮忙送餐。男同事供称，被告当时还向他要酒。

被告之后至少五次按铃呼叫空姐，但当时她正为另一名乘客提供医疗服务，情况紧急、无法抽身，忙完后严厉告诉被告不要再按铃，也写下名字让他投诉。

此时，被告忽然牵起她的右手，捧着她的脸赞她漂亮，令她感到反感。她不敢推开，试图站起来，岂料被告得寸进尺，趁机摸她的大腿和臀部。

空姐事后向机长反映，要求他报警，下机后也向酷航提呈相关报告。