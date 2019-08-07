灵车碾死阿嫲 验尸官：意外丧命

（早报讯）将灵车停路边后上厕所，司机拉上手拉刹车器然后将轮胎打向左边，却没想近15分钟后刹车器突然失灵，灵车滑下斜坡往左偏，撞上路堤碾过在草坪上等德士的阿嫲，导致阿嫲送院抢救不果，伤重不治。

这起意外发生于2016年9月2日早上10时左右，在武吉班让环路朝往秉定路（Pending Road），靠近武吉班让路的交界处。

68岁的阿嫲王林当天遭灵车碾过后，被送往国大医院救治，不久后于11时34分宣布死亡。

据《联合晚报》当年报道，事发后司机曾到灵堂跟死者家人解释，自己下车前有拉手拉刹车器，而且还特地用轮子挡住路堤，以免灵车往下滑，但当时家人对司机的说法有所保留。

日前验尸庭就王林的死因展开研讯，验尸官卡马拉前天裁定死者是因为车祸不幸丧命。

根据62岁肇事司机拉姆利的口供，他在案发当天早上将一名死者和家属，从殓尸房送往武吉班让环路一带后，把灵车开到案发地点。

他想要到附近的回教堂内上厕所，并且顺便做礼拜，因此把灵车停在路旁。

司机将灵车熄火后，拉上手拉刹车器，并且在车上休息了一会儿才下车。下车前，他将方向盘打向左边，想要让左前轮胎贴在路堤。

根据闭路电视画面，灵车是早上9时40分停在路旁，但是在9时54分开始自行滑下斜坡。

一名男路人看见灵车突然滑下斜坡，跟着冲上一旁的草坪，后来又回到马路上。但是，灵车不知何故又再次上了草坪，停在交界处前。

路人当时并不知道阿嫲遭碾过，在灵车停下后，他立刻跑到灵车上看是否有人在车内，下车时发现阿嫲躺在附近不远的草地上。

虽然没有人目击阿嫲被撞的经过，闭路电视也没拍下确切画面，但阿嫲的腹部却有明显的轮胎印。

灵车车龄已经超过19年，专家检测灵车后发现手拉刹车器并没故障，但必须双手用力“拉满”才有效，为何突然松脱依然成迷。

司机原本被控疏忽行为导致他人死亡，后来获得无事省释，如今他已改开货车，不开大型巴士。