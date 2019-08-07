小印度公寓疑遭纵火 逾百居民紧急疏散

（早报讯）小印度一公寓今晨疑遭恶作剧纵火，三层楼走廊外的杂物相继起火燃烧，逾百居民紧急疏散，警方在场询问一名男子的下落。

这起事件发生在今天（8月7日）凌晨5时许，地点是小印度一带的城市雅居（City Square Residences）第12座公寓。

家住24楼的刘小姐（35岁，经理）告诉记者，一家人当时在熟睡，突然听见邻居敲门而惊醒，一开门便有一股热气扑面而来，门外弥漫着滚滚浓烟。

民防人员随后到场，要求住户疏散到一楼，大家互相拍门、呼喊的声音不断，超过百名居民紧急疏散到楼下。据悉，失火的是这座公寓4楼、12楼和24楼电梯外靠近垃圾槽的杂物，被烧的包括居民放置在门外的鞋子、衣架、纸皮等，损毁最严重的是24楼的公共区域。

据观察，除了单位的门和墙壁被熏黑之外，大约两米宽的假天花也被烧至脱落，走廊外的地上还残留着被烧毁的衣服和纸张。

刘小姐透露，警方一度在场向在楼下等候的居民出示一张照片，询问是否认得照片中的人。

“那应该是一名华族男子，不知道是否与这起火患有关。”

一些看到警方所出示照片的居民纷纷表示，不认得该名华族男子，认为他或许不是公寓居民。

居民从凌晨5时许被惊醒后，陆续疏散并聚集在公寓楼下。随后住在不受火势波及楼层的居民得以率先回家，但住在24楼的刘小姐说，该楼层影响最大，她们直到早上8时许才能上楼。