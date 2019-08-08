假问路真抢劫 瘾君子监九年四个月

（早报讯）56岁阿叔在组屋底层休息，看见戴着金链的老妇在旁乘凉，于是假借问路趁机扯走金链。

被告潘钟盛（56岁）被控六项控状，包括攫夺罪、滥用毒品法令和没按时报到验尿等。主控官以其中四项加以提控，余项则将给法官下判时一并考虑。他昨天认罪后，被判坐牢七年又28个月，相等于9年又4个月。

根据案情，被告在今年2月11日下午1时，在宏茂桥5道第522座组屋底层的石椅休息，74岁的阿嫲乘搭电梯下楼，到信箱查看邮件后便坐在附近休息。

这时，被告看到阿嫲戴着一条有水晶吊坠的金链，萌起贪念，上前假装问路，试图抢阿嫲的金链。

在抢项链的过程中，阿嫲重心不稳跌倒，金链随之断裂，被告匆忙捡起金链逃之夭夭，并到当铺把金链当得1270元。

被抢的金链是阿嫲多年前以600元买下的。

警方接到报案后展开调查，最后找上被告住家捉人，并起获些许吗啡。

被告落网后被令每周一到宏茂桥警署报到验尿，但他三次没有依时报到而触法。

主控官表示，被告已是第四次没有报到验尿而被控，还曾有交通等案底，加上他对年迈阿嫲下手，吁法官重罚坐牢九年又八个月。

代表律师求情时指，被告年纪不小，若坐牢过长，出来后将难以在社会上立足。

法官下判时，指被告屡次不遵守条例，但看在他的年长份上给予“折扣”，判他坐牢七年又28个月。（人名译音）