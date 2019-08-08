背“丛林之狼”污名被告脱罪

（早报讯）被指在拖车头内强奸少女，三司今早驳回控方的上诉，背着“丛林之狼”污名的被告彻底脱罪，闻判后笑着和代表律师拥抱握手寒暄，离开法庭时也笑盈盈地面对媒体。

《联合晚报》早前报道，一名15少女指母亲的男友是“丛林之狼”，先把她禁锢在拖车内强吻袭胸，之后用手指性侵和强奸她，前后长达近两年。

母亲的男友过后被控六项罪状，包括两项强奸、两项性侵，及两项严重非礼罪。被告不认罪，案件在高庭经审理后，法官于2017年7月宣判，认为控方未能举出充分证据，裁定被告的罪名不成立。

控方之后上诉到最高法院上诉庭，由大法官梅达顺、上诉庭法官潘文龙和朱迪柏拉卡斯（Judith Prakash）今早驳回控方上诉，被告彻底脱罪。

上诉庭法官朱迪柏拉卡斯代表宣读口头裁决时表示，少女供词多处矛盾，录口供时说2011年初被告停止强奸她，2011年五六月被告停止性侵她。但她向哥哥透露时，却说一直到2012年12月，被告几乎每周强奸她两三次。

另外，但少女的母亲透露，她偶尔才叫少女陪被告外出，加上被告有时工作到凌晨，三司认为被告当时每周没有那么多个晚上可带少女外出。

最后，三司也认为少女针对所谓的案发现场之一的“拖车”内观形容和被告老板提供的拖车内观不一致。

少女说拖车周围都是窗帘，但被告的老板却说拖车只有后座有窗帘，少女说后座除了擦布外没其他物品，可发生性行为，但老板却说后座堆满杂物，有许多绑扎装备且肮脏不堪，不可能在那里发生性关系。

三司指出，调查人员未拍下拖车内部照片，拖车之后还被“杀车”，没证据证实谁的说辞较为可信。

被告闻判后先是笑着离开犯人栏，与代表律师拥抱握手，简短谈话，之后一路微笑着离开庭室，经过媒体席时，还对着在场媒体微笑。