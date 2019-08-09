国庆特备直播节目：《开埠200年，一起传下去！》

新加坡纪念开埠200周年，今年的国庆庆典也备受瞩目。在庆典登场之前，zaobao.sg为观众带来今年的国庆特备直播节目——《开埠200年，一起传下去！》。

直播节目由华文媒体集团新闻中心、报章及电台携手呈献，带观众亲临国庆庆典现场，直击幕后花絮和庆典参与者的筹备工作。

节目将于今天下午3时开始现场直播，观众可以通过zaobao.sg、《联合早报》的面簿以及YouTube频道，免费收看。

看节目赢取丰富奖品

两队户外主持人接受“筑梦未来，今非昔‘笔’”短片制作挑战，全程使用最新的三星Galaxy Note10+拍摄和剪辑。

只需投选你支持的队伍（点击看莱福队和HUAT队的作品），便有机会赢取三星无线蓝牙耳机（Galaxy Buds，价值238元）。投票网址：http://zbsamsungnday.sphcontests.com.sg

Galaxy Note10+ 6.8英寸屏幕手机采用四镜头摄影组合，包括长焦（12MP像素）、广角主摄（12MP像素）、超广角（16MP像素）镜头和景深镜头，利用Live Focus、超大光圈模式，拍摄不同风韵的照片。

除此之外，回答关于直播节目的简单问题，也能有机会赢取由火锅功夫赞助的54元火锅代金券。游戏网址：https://www.gevme.com/zbsg_NDPlive2019