后车厢私运12小狗3闷死 男监32周

（早报讯）声称为赚钱给年迈的妈妈，36岁男子不惜铤而走险，将12只小狗塞进闷热的后车厢备胎格，企图偷运进我国，结果被截查，三只小狗更因缺氧而亡。

男子的1000元酬劳没到手，他却因此得不偿失，落得坐牢32周的下场。被告郭勇林（36岁）面对两项触犯动物和飞禽法令的罪名，前天认罪。

根据案情，被告的友人亚历克斯（Alex）要求被告帮忙从马国新山走私狗儿新加坡，事成后将给予被告1000元酬劳。

被告一时起贪念，答应走私狗儿。他于去年12月8日向朋友借了一辆车，并在后车厢的备胎格的塑胶盖上钻了一个洞。

两天后，他将车子开到新山一个购物商场的停车场，与一名华裔男子碰头，后者将12只小狗塞进备胎格中，并盖起来，再用一个备胎压在上方，企图掩饰。

被告隔天（去年12月11日）下午3时30分则开车入境新加坡，将小狗送到武吉班让。

正当他驶入大士关卡时，被移民与关卡局人员截停检查。人员对备胎被放在备胎格外而感到怀疑，要求被告移开备胎进行检查。

被告乖乖照办后，却谎称备胎格盖不能打开，甚至在当局人员发现里面有多只小狗后，被告还坚持小狗都是他养的，不过谎言终究被识破。

备胎格内空气闷热，没有食水，12只小狗被发现时都处于沉睡状态且身体虚弱，其中三只小狗更因缺氧而死。