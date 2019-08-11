佛教义工指挥交通 助回教徒完成哈芝节祈祷

（早报讯）佛教组织义工自告奋勇帮忙指挥交通，让逾千名回教徒顺利在友诺士回教堂完成哈芝节祈祷仪式，宗教和谐的场面令人动容。

哈芝节是回教徒的重要节日之一，今天（8月11日）早上8时15分，1000多名回教徒齐聚位于惹兰伊斯迈（Jalan Ismail）的阿都拉萨（Al-Abdul Razak）回教堂，共同进行祈祷仪式。

为应付人潮，惹兰伊斯迈的部分路段暂时关闭一个多小时，直至祈祷仪式结束。若照原来的安排，一些回教徒得守在路口负责指挥交通，无法参与祈祷仪式。不过，今年有六名来自佛教团体真如苑的义工挺身而出，一大早就抵达回教堂，各自分工协助交警设置路障，也为前来祈祷的回教徒引路，充分体现邻里之间不分宗教的团结精神。

景万岸－菜市区族群与宗教互信圈（Inter-Racial and Religious Confidence Circle，简称IRCC）主席法兹鲁受访时说，回教堂申请封路之前，已出于好意一一上门通知受影响的私宅居民，希望他们多体谅。

他指出，委员会将继续加强推广这类由下而上的跨宗教合作活动，尤其鼓励更多年轻人参与，在社区内提倡宗教包容性。

这并非各宗教团体首次发挥守望相助的精神，不久前真如苑的义工也曾在斋戒月与其他回教堂义工合作烹煮素粥，在友诺士地铁站和巴士转换站分派给居民。

真如苑经理陈培祯表示，义工们非常乐意在有需要时帮忙其他宗教活动，接下来也将和各宗教团体合作举办献血活动，以及到东海岸清理沙滩垃圾。