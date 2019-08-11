近年来最大宗 巴士企图走私815只鸟类入境

（早报讯）本地破获近年来最大宗的一起观赏鸟企图走私案。一辆从马来西亚入境我国的巴士遭移民与关卡局查出企图走私五种共815只鸟类，这当中存活的约600只鸟类，已由国家公园局照料。

据移民局与公园局今天（8月11日）联合文告，昨早约7时，一辆从马来西亚进入本地的马来西亚注册巴士，在兀兰关卡接受检查。在检查时，移民局人员发现巴士后轮胎有经改装的痕迹。由于巴士传来鸟啼声，这引起了移民局人员的注意。随后他们从巴士后轮胎上方，经改装的隔间里搜出15篮，共815只鸟类。 白腰鹊在东南亚是受欢迎的鸣禽，因宠物贸易的需求，也使它的数量变得稀少。（国家公园局提供）

涉案35岁马来西亚籍司机因未持有效的卫生证书或进口准证，他目前已交由国家公园局协助调查。这815只鸟类包括38只白腰鹊鸲（White-rumped Shamas）、10只鹊鸲（Oriental Magpie-Robins）、141只灰腹绣眼鸟（Oriental White-eyes）及626只斑文鳥（Scaly-breasted Munia）和白头文鸟（White-headed Munia）。

文告指出，把健康情况不明的动物走私入境，可能会把致命病毒包括禽流感带入新加坡，对国人和本地禽鸟养殖场构成威胁，生态环境也可能受影响。文告以走私的白腰鹊鸲为例，由于该鸟类在东南亚是受欢迎的鸣禽，因宠物贸易的需求，也使它的数量变得稀少。

根据动物和飞禽法令（Animals and Birds Act），入口禽类须获得国家公园局批准，违法者可被罚款最高1万元或坐牢最长1年，或两者兼施。此外，虐待动物罪名一旦成立，触犯法令者可被判罚款高达1万5000元、监禁长达18个月，或两者兼施。