(早报讯)国家公园局宣布,我国将从2021年9月1日起,全面禁止在本地售卖任何象牙制品。

公园局今天(12日)发文告指出,这项禁令生效后,所有象牙或象牙制品将不准在我国销售。此外,任何与销售相关的象牙或象牙制品展示活动也将禁止。

新加坡是濒危物种国际贸易公约(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,简称CITES)签约国。文告指出,这项禁令将凸显我国打击非法象牙贸易的决心。

2021年9月1日过后,售卖象牙或相关制品的商家可将象牙捐作教育用途或收藏。国家公园局会提供协助,确保相关流程顺利进行。

公园局强调,象牙仍允许在宗教及教育目的下展示。拥有使用象牙制作的物品,如乐器或鸟笼等的公众,仍可继续在公共场合使用这些物品。